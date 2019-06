Niki Lauda bekommt eine Kurve auf Red Bull Ring

Niki Lauda bekommt wieder eine Kurve auf dem Red Bull Ring. Der am 20. Mai verstorbene dreifache Formel-1-Weltmeister wird so im Rahmen des Grand Prix von Österreich am Sonntag geehrt. Das wurde am Samstagabend bekannt.

Um 9 Uhr werden Laudas Witwe Birgit, Sohn Lukas sowie Red-Bull-Motorsportdirektor Helmut Marko als langjähriger Wegbegleiter bei der Einweihung der neuen Niki Lauda Kurve dabei sein. Um welche Kurve es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.

Gut möglich, dass der 70-jährig verstorbene Lauda "seine Kurve" zurückbekommt. Auf dem alten A1-Rind war die schnelle Kurve sieben nach der Motorsport-Legende benannt. Mit der Übernahme durch Red Bull wurden die Kurvennamen an Sponsoren vergeben. Diese Kurve heißt seither Pirelli-Kurve.

Lauda ist der einzige Österreicher, der den Heim-Grand-Prix in der Obersteiermark gewinnen konnte. Er triumphierte im Jahr 1984. Bisher ist nur nach dem 1970 verstorbenen Jochen Rindt eine Kurve auf dem Red Bull Ring benannt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)