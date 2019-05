Niki Lauda wird im Steffl vier Stunden aufgebahrt

Unzählige Stunden verbrachte Niki Lauda bei "Do & Co" im Wiener Haas-Haus. Kommenden Mittwoch wird er gegenüber vom Restaurant seines Freundes Attila Dogudan aufgebahrt. Seit gestern Nachmittag steht fest, dass "Niki Nazionale" im Stephansdom die letzte Ehre erwiesen wird. Zwischen 8 und 12 Uhr haben Fans die Chance, sich im Dom nochmals vor ihrem Idol zu verneigen. Schlag Mittag wird Laudas Sarg zum Hauptaltar getragen.

Toni Faber zelebriert dann "einen festlichen Gottesdienst", so der Dompfarrer. Der Ort für die Seelenmesse ist nicht zufällig gewählt: "Niki Lauda war regelmäßig im Stephansdom", erinnert sich Faber, "zwar nicht in den Gottesdiensten, aber er kam oft, um Kerzen mit seinen Kindern anzuzünden." Die erwähnten Zwillinge, Laudas Söhne, seine Witwe Birgit sowie Nikis erste Frau Marlene werden dem Requiem beiwohnen. Der vordere Teil des Doms ist für Familie und 350 Trauergäste aus aller Welt reserviert – Sportgrößen, Hochadel sowie Polit- und Wirtschaftsgranden haben sich angesagt.

Birgit Lauda hat auch Wiens Erzbischof Christoph Schönborn eingeladen. "Allerdings ist der Kardinal nach seiner Krebsoperation noch rekonvaleszent. Er wird Gruß- und Segensworte schicken", so Faber. Noch nicht ganz fix ist der musikalische Rahmen. Auf Wunsch der Witwe soll es etwas Modernes sein. Bei der Taufe seiner Zwillinge ließ Niki 2011 Bruce Springsteen spielen. Der "Boss" wäre auch ein würdiger Schlussakkord für jenen Mann, der zeitlebens "Tougher than the Rest" war.

Um 14.15 Uhr wird Laudas Sarg schließlich am Riesentor auf die Reise geschickt: Seine letzte Autofahrt führt den dreifachen Formel-1-Weltmeister nach Döbling. Wenige Kilometer von seiner Villa entfernt soll er von seinem Vertrauenspfarrer Michael Hofians im engsten Familienkreis zur ewigen Ruhe gebettet werden. Ein von der Stadt angebotenes Ehrengrab am Zentralfriedhof lehnte die Familie Lauda dankend ab.

