Niki Laudas Kinder lesen Fürbitten im Steffl

Der Präsident ehrt "Niki Nazionale": Wenn am Mittwoch die Zielflagge eines bewegten, viel zu kurzen Lebens im Wiener Stephansdom fällt, wird Alexander Van der Bellen eine Trauerrede halten.

Zuvor haben Fans ab 8.00 Uhr Früh die Gelegenheit, sich noch einmal vor Niki Lauda († 70) zu verneigen. Sein mit einem Lorbeerkranz geschmückter Sarg wird in der Vierung (also der Mitte) des Steffls platziert. Witwe Birgit Lauda legt ihrem Niki den Rennhelm darauf. Der dreifache Formel-1-Weltmeister wird in einem Ferrari-Overall bestattet.

Um 13.00 Uhr zelebriert Dompfarrer Toni Faber ein Requiem. Berührend: Laudas Kinder werden für ihren Vater im Himmel Fürbitte halten.

Wer dabei sein möchte, muss in den Dom (der vordere Teil ist für 350 Ehrengäste reserviert) kommen. Laudas Familie wünscht keine TV-Übertragung. Gespielt werden Lieder, die Lauda mochte. Toni Faber: "Er liebte Tracy Chapmans Lied ‚Save us all‘."

Um 14.00 Uhr wird der Sarg – flankiert von Rennfahrern – aus dem Steffl getragen und mit einem Wagen der Bestattung nach Döbling gebracht.

