Nur Verstappen verhindert die Schumacher-Bestzeit

Da kommen Formel-1-Fans weltweit ins Schwärmen. Der Name Schumacher ist zurück in der Motorsport-"Königsklasse". Und bei Ferrari.

Mick Schumacher, 20-jähriger Sohn von Rekord-Weltmeister Michael, saß am Dienstag bei den Young-Driver-Tests in Bahrain am Steuer eines Ferrari-Boliden, landete gleich auf dem zweiten Platz.

Nur Red-Bull-Pilot Max Verstappen verhinderte am Dienstag die Schumacher-Bestzeit. Der Niederländer fuhr mit 1:29,379 die schnellste Runde. Gefolgt von Schumacher. Der Formel-2-Pilot landete 0,597 Sekunden dahinter. Der Deutsche spulte 56 Runden ab.

Damit ließ "Schumi Jr." namhafte Formel-1-Haudegen hinter sich. So kam Weltmeister und Sonntags-Sieger Lewis Hamilton nur auf den sechsten Platz (+1,777). Daniel Ricciardo landete im Renault auf Rang sieben(+2,205). Fernando Alonso, der für Pirelli Reifentests durchführte, kam auf den elften Platz (+2,827).

Am Mittwoch darf Schumacher neuerlich ins Formel-1-Cockpit steigen. Diesmal für Ferrari-Partnerteam Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi landete mit dem Sauber-Nachfolgeteam am Dienstag auf dem zehnten Rang (+2,687).

(wem)