Polizei stellt Flüchtlinge in Formel-1-Truck von Ferrari

Die Flüchtlingskrise spielt sich nicht nur im Mittelmeer ab. Auch in der Formel 1 ist das Thema präsent. Das zeigt ein Vorfall vor dem Rennen in Silverstone am Sonntag. In einem Lastwagen des Ferrari-Teams wurden zwei Flüchtlinge von der Polizei entdeckt.

Die Behörden in Northamptonshire bestätigen den Vorfall: "Zwei Männer wurden von der Polizei Northamptonshire am Mittwochabend in Gewahrsam genommen, nachdem sie auf der Ladefläche eines LKW am Silverstone Circuit angetroffen wurden. Sie wurden wegen Verdachts auf Besitz einer Angriffswaffe festgenommen, allerdings deswegen keine weiteren Schritte eingeleitet. Die Einwanderungsbehörde wurde informiert."

Die Flüchtlinge sollen am Eurotunnel zwischen England und Frankreich in Calais auf den LKW geklettert, sich zwischen dem Formel-1-Equipement versteckt haben und so illegal nach Großbritannien eingereist sein. Am Mittwochabend wurde das Fahrzeug beim Aufbau für das Renn-Wochenende geöffnet, dabei wurden die beiden blinden Passagiere entdeckt.

Auch beim Williams-Team soll es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Übrigens passierte das nicht zum ersten Mal. Vor einigen Jahren wurden auf einem Pirelli-LKW auf dem Weg von Italien zur Fabrik in England acht Flüchtlinge entdeckt.

(red)