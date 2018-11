Porno-Millionär steigt in die Formel 1 ein

Red-Bull-Konkurrenz in der Formel 1! Neben dem österreichischen Energydrink ist künftig auch ein Konkurrent der "Bullen" in der Motorsport-"Königsklasse" vertreten. "Rich Energy" steigt als Hauptsponsor beim US-Rennstall Haas ein. Das lässt sich der Dosen-Hersteller rund zehn Millionen Dollar im Jahr kosten.

Mit "Rich Energy" kommt ein ganz besonderer Glamour in die Formel 1: Mitbesitzer David Sullivan (69) gilt als bunter Vogel. Seine ersten Millionen machte der gebürtige Waliser in der Porno-Industrie. In den 70er Jahren produzierte er Softpornos, besaß die Hälfte der Pornomagazine und 150 Sex-Shops. Das machte ihn bereits mit 25 zum Millionär.

Mittlerweile ist Sullivan in der Immobilienbranche in London tätig, ist Hauptaktionär vom Arnautovic-Klub West Ham United. Sein Vermögen wird auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt.

Sein Geschäftspartner und Chef von "Rich Energy" ist der 40-jährige William Storey. Der fällt mit seinem langen Rauschebart auf, könnte auch Mitglied einer Biker-Gang sein.

Das kuriose Duo hatte bereits im Sommer versucht, Force India nach der Insolvenz zu übernehmen, wurde vom Masseverwalter jedoch als zu unseriös eingestuft.

