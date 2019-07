Red Bull knackt eigenen Boxenstopp-Rekord

Max Verstappen feierte beim Formel-1-Rennen in Hockenheim den zweiten Saisonsieg nach dem Heimrennen in Spielberg. Seine Red-Bull-Crew hat noch einen weiteren Grund zum Jubeln. Der Austro-Rennstall knackte den selbst aufgestellten Rekord des schnellsten Boxenstopps in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse.

Erst vor zwei Wochen wechselten die "Bullen"-Mechaniker in Silverstone die Reifen von Verstappen-Teamkollege Pierre Gasly in 1,91 Sekunden. Damit wurde die knapp sechs Jahre alte Bestmarke von Williams um 0,02 Sekunden.

Jetzt ist die Rekordmarke erneut gefallen: In Hockenheim betrug die Standzeit von Verstappen nur 1,88 Sekunden. Mit ein Grund, warum der Niederländer nach einem schwachen Start noch den Sieg einfahren konnte.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)