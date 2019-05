Ronaldo tröstet Hamilton nach dem Tod von Lauda

Beim Grand Prix von Monaco lassen sich natürlich auch immer die Reichen und Schönen blicken. Reich und schön ist auch er: Cristiano Ronaldo! CR7 besuchte seinen Freund Lewis Hamilton und tröstete den Formel-1-Champion nach dem Tod von seinem Mentor Niki Lauda.

Zwei der allergrößten Sportler ihrer Zunft treffen aufeinander. Der fünffache Weltfußballer umarmt den fünffachen F1-Weltmeister herzlich in Monaco. CR7 spendete Hamilton Trost, nachdem dieser tief über den Verlust von Niki Lauda trauert.

Das "Doping" dürfte geholfen haben, denn Hamilton fuhr in beiden Trainings die Bestzeit am engen Stadtkurs. Am Freitag ist Pause, am Samstag will der Brite sich auch im Qualifying ganz vorne platzieren.

Für Ronaldo ist die Saison noch nicht vorbei, mit Portugal kämpft CR7 um den Sieg in der Nations League, das Halbfinale gegen die Schweiz steigt am 5. Juni.



(pip)