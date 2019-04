Russischer Milliardär will Formel-1-Team kaufen

Beim Formel-1-Team Williams läuft es zur Zeit ganz und gar nicht gut. Aktuell liegt das Team auf dem letzten WM-Platz. Doch das könnte sich schon bald ändern. Wie "Motorsport-total.com" berichtet, soll der russische Milliardär Dmitri Masepin an einem Einstieg beim britischen Rennstall interessiert sein.

Williams auf Talfahrt

Die Gerüchte über den Einstieg kursieren bereits seit geraumer Zeit. Das finanziell gebeutelte Team könnte das nötige Kleingeld für einen Umbruch dringend gebrauchen. Denn sportlich ist man der Konkurrenz weit hinterher. Rookie George Russell und Comebacker Robert Kubica konnten bisher keinen einzigen Punkt sammeln.

Masepins Sohn will in die F1

Das Vermögen von Masepin, dem Teile des Bergbauunternehmens Uralkali gehören, soll rund 1,5 Milliarden Euro betragen. Bereits vergangenes Jahr hat der Geschäftsmann ein Angebot für den insolventen Rennstall Force India abgegeben. Ausgestochen wurde er allerdings von Lawrence Stroll, dessen Sohn seither beim heutige Racing-Point-Team einen Stammcockpit hat. Masepin sollen diese Umstände ein Dorn im Auge sein.

Denn der schwerreiche Russe möchte seinen eigenen Sohn Nikita in die Formel 1 bringen. Der fährt aktuell in der Formel 2. Dort müsste er in die Top 5 kommen, um die für die Formel 1 nötige Superlizenz zu bekommen.

Ein Einstieg beim britischen Rennsportteam soll daher auch dem 20-Jährigen beim Sprung in die Königsklasse helfen. Masepin junior hat bereits im Simulator für Williams getestet. Zudem soll ihm sein Vater den 2017er-Formel-1-Mercedes besorgt haben, damit Nikita sich auf die Königsklasse vorbereiten kann.

