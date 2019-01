Schumi-Kumpel lästert: Vettel massiv überschätzt

Sebastian Vettel will bei Ferrari in die großen Fußstapfen seines Landsmanns Michael Schumacher treten. Die Motorsport-Legende erreichte sieben Weltmeistertitel in der Formel 1 – bis heute unerreicht. Vettel hält bei vier Meisterschaften.

Bei Ferrari lieferte er sich 2018 lange ein Duell mit Mercedes-Star Lewis Hamilton. Eigenfehler kosteten ihm letztendlich die Chance auf seinen fünften Streich.

Eddie Irvine war einst Pilot bei Ferrari und Kollege von Schumacher. Anstatt dem Fahrer seines Herzensteams Rückendeckung zu geben, lästert er bei der "BBC" knallhart. "Ich denke, Vettel ist massiv überschätzt."

"Ich begreife nicht, wie er viermal Weltmeister werden konnte. Vettel ist gut, wenn er ganz vorne fährt und niemand gegen ihn kämpft. Wenn er sich mit jemandem auf der Strecke duelliert, ist er zu sehr auf diesen Kontrahenten fokussiert und kollidiert mit ihm. Das passiert fast immer", spricht Irvine Klartext.

Aus Irvine spricht wohl auch der Frust. Er konnte selbst nie einen Titel in der Königsklasse des Motorsports feiern. Der größte Erfolg des Briten war der Vizeweltmeister 1999.

Irvine ist ein Fan von Hamilton, aber: "Er ist nicht in Schumachers Liga und ich glaube nicht einmal, dass er nahe dran ist, obwohl er viele Siege sammelt. Er hat das beste Auto, es gibt mehr Rennen als früher und die Konkurrenz ist diskussionswürdig."



(Heute Sport)