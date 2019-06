So gedenken die Fans Niki Lauda in Spielberg

In Spielberg herrscht großer Fan-Andrang. Alle wollen die Stars wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Max Verstappen sehen. Dabei denken viele auch an einen, der nicht mehr da ist: Niki Lauda. Österreichs wohl größter Rennfahrer starb am 20. Mai im Alter von 70 Jahren. Der Grand Prix in Spielberg steht dieses Wochenende ganz in seinem Zeichen.

Auf einem der Campingplätze ist ein riesiger Mercedes-Stern an einen Kran gehängt. Auf diesem thront eine rote Kappe mit einem Niki-Schriftzug. Ein großes Andenken an eine wahre Größe des Motorsports.

Auch auf den Köpfen der Fans sind oft rote Kapperl zu sehen. Ob mit oder ohne Schriftzug – tausende huldigen Lauda an jenem Ort, an dem nur "Niki Nazionale" als einziger Österreicher gewinnen konnte.

Betritt man den Tunnel zum Fahrerlager, kann man eine Galerie zu Ehren Laudas finden. Entlang einer Wand hängen Fotos, die das Leben und die Karriere des gebürtigen Wieners nacherzählen. Angefangen bei seinen ersten Schritten in der Formel 1, über seine Freundschaft und Rivalität mit James Hunt, seinem tragischen Unfall auf dem Nürburgring 1976, die Gründung seiner ersten Fluglinie Lauda Air, bis hin zu seinem späteren Engagement bei Mercedes. Kaum ein anderer Fahrer hat jemals einen derartigen Werdegang hingelegt, wie der Österreicher.

Verlässt man den Tunnel am anderen Ende, kann man den originalen McLaren-Rennwagen bewundern, mit dem Lauda 1984 in Spielberg gewann, in der Saison auch Weltmeister wurde. "Niki Lauda ist ein Mythos. Er ist der einzige Österreicher, der hier ein Rennen gewonnen hat. Es ist nur natürlich, dass die Rennstrecke eine Würdigung durchführt", erklärte Laudas Weggefährte und ehemaliger Rennfahrer-Kollege Helmut Marko.

Für viele war Niki Lauda mehr als nur ein Rennfahrer. Ein Aushängeschuld der Formel 1, ein Symbol des unermüdlichen Kampfes, ein Vorbild – eine Legende.





