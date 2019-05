Wolff & Hamilton trösteten sich mit Trauer-Telefonat

Niki Lauda verstarb in der Nacht auf Dienstag an den Folgen seiner Lungentransplantation im Vorjahr. Die Motorsport-Legende entschlief in der Uniklinik in Zürich drei Monate nach seinem 70. Geburtstag im Kreise der Familie.

Österreich, die Motorsportwelt und Fans trauern mit den Hinterbliebenen um die verstorbene Formel-1-Legende.

Besonders hart traf sein Ableben seine engen Freunde Toto Wolff und Lewis Hamilton. Der Mercedes-Teamchef und sein fünffacher Weltmeister telefonierten in den Stunden der Trauer, spendeten sich in dieser schweren Zeit gegenseitig Trost.

Beide taten sich schwer, den Verlust des Mercedes-Aufsichtsratsbosses zu verarbeiten. Während sich zahlreiche Größen des Sports bereits in den frühen Morgenstunden des Dienstags an die Öffentlichkeit wanden, der Familie via Social Media ihr Mitgefühl ausdrückten, zögerte Lewis Hamilton noch.

Er feilte bis zum späten Nachmittag an seinem Statement, schrieb dann: "Danke, dass Du ein Licht in meinem Leben warst. Ich werde immer für deine Familie da sein, wenn sie mich braucht."

Wolff lehnte eine Einladung des ORF in die Talkrunde von Moderator Ernst Hausleitner ab, bat um Verständnis und mehr Zeit, den Tod zu verarbeiten.

