Verstappen in Silverstone im James-Bond-Look

Max Verstappen geht am Sonntag als Vierter ins F1-Rennen von Silverstone. Der Holländer wird dabei als James Bond unterwegs sein. Red Bull feiert den 1007. Grand Prix mit einer Sonderlackierung von Titelsponsor Aston Martin.

Auch der berühmte Film-Geheimagent ist sehr gerne mit Aston-Martin-Karossen unterwegs, es passt also alles zusammen. Verstappen hat dann wohl auch die "Lizenz zum Siegen", doch das könnte aufgrund der starken Mercedes-Konkurrenz doch zur "Mission Impossible" werden.

Im April 2020 soll der 25. James-Bond-Film in die Kinos kommen, Red-Bull-Teamchef Christian Horner erklärt, warum seine Piloten im 007-Look unterwegs sind: "Jetzt beim 1.007. Rennen James Bond zu feiern, war einfach eine Gelegenheit, die wir nicht auslassen konnten. Vor allem auch wegen unserer Verbindung zu Aston Martin. Die Marke ist untrennbar mit Bond verbunden und die Autos in den Filmen sind zu Legenden geworden."

Auch die Box wurde umgestaltet und erinnert an eines der berühmten Geheimdienst-Labore von Technik-Tüftler "Q". Ob Verstappen am Sonntag auch eine Geheimwaffe mit an Bord hat, das bleibt abzuwarten.

