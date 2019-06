Verstappen rückt in der Startaufstellung nach vor

Max Verstappen wird den Formel-1-Grand-Prix in Montreal (Sonntag, 20.10 Uhr) vom neunten Platz aus in Angriff nehmen. Der Red-Bull-Pilot durfte nach einer Strafe für Carlos Sainz zwei Plätze bzw. in die fünfte Reihe nach vorne rücken..

Der Mc-Laren-Fahrer wurde wegen einer Behinderung von Alexander Albon (Toro Rosso) im Qualifying am Samstag zwei Ränge zurückversetzt.

Haas-Pilot Kevin Magnussen wird das Rennen aus der Boxengasse starten. Der Däne musste nach seinem Unfall einen Getriebewechsel vornehmen.

(Heute Sport)