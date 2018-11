Verstappen sorgt für einen Watschen-Eklat!

Entscheidung gefallen! Mercedes holte in der Formel 1 beide WM-Titel. Lewis Hamilton fixierte mit Platz eins beim Rennen in Sao Paulo auch die Konstrukteurs-Meisterschaft. Doch bei Red Bull ist man stinksauer. Grund ist ein Crash, in den Max Verstappen verwickelt war. Hat man ihm den Sieg geklaut?

In der 45. Runde wollte Leader Verstappen Force-India-Pilot Esteban Ocon überrunden, wurde von ihm von der Strecke gerempelt. Verstappen konnte weiterfahren, musste sich am Ende aber mit Platz zwei zufrieden geben. Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko findet deutliche Worte: "Das ist Diebstahl auf offener Straße."

Noch deutlicher fiel die Reaktion von Verstappen aus, der Ocon ebenfalls einen Idioten nannte. Er stellte den Franzosen nach dem Rennen und schubste ihn mehrmals. Schon am Funk kündigte er an: "Ich hoffe, ich finde ihn nicht im Fahrerlager, weil sonst ...".

Dann kam es aber dennoch zur Konfrontation. Ocon meint: "Ich war auf der Strecke Seite an Seite mit ihm, konnte nicht einfach verschwinden. Nachher hat er mich angegriffen, war aggressiv. Das ist nicht professionell. Ich wusste nur, dass er vor mir war. Es gibt keine Regel, dass man sich nicht zurückrunden darf. Ich werde nicht wieder mit ihm sprechen. Ich kenne ihn lange, er ist immer rau und rüde."

Fest steht: Für Verstappen wird die Aktion Konsequenzen haben.



Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)