Verstappen und Hamilton krachen in die Mauer

Schrecksekunde für Lewis Hamilton und Max Verstappen im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Kanada. Die beiden Top-Piloten machten am Freitag Bekanntschaft mit der Mauer.

Hamilton verlor in der schnellen Kurve 10 das Heck seines Silberpfeils, krachte in die Begrenzungsmauer. Nur mit viel Mühe konnte der 34-Jährige einen schwereren Unfall vermeiden. So platzte nur der rechte Hinterreifen. Der Brite konnte sich zurück an die Box schleppen.

Verstappen küsste nur wenig später die legendäre "Wall of Champions" beim Ausgang der Kurve 15. Auch der Red-Bull-Pilot musste zurück an die Box, es hatten sich Putz-Teile in der Radaufhängung verfangen.

#CanadianGP🇨🇦 #FP2 -40:00



Verstappen también roza el muro en la última curva tras venir muy cerca de Gasly y ya regresa lento hacía el garage. pic.twitter.com/U4OTWHWxh2 — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) 7. Juni 2019

Die Bestzeit holte sich überraschend Ferrari-Shootingstar Charles Leclerc. Der Monegasse drehte mit 1:12,177 die schnellste Freitags-Runde. Teamkollege Sebastian Vettel landete auf Rang zwei (+0,014). Valtteri Bottas landete mit seinem Mercedes auf dem dritten Rang (+0,134).

Hamilton kam nur auf acht Runden und den sechsten Platz (+0,761), Verstappen wurde mit 22 Runden nur 13. (+1,211).

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)