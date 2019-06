Verstappen zu Mercedes? Toto Wolff klärt auf

Vor kurzem wurde bekannt, dass Red-Bull-Star Max Verstappen eine Ausstiegsklausel in seinem bis Ende 2020 laufenden Vertrag hat, die ihm erlaubt, das Team zu wechseln, wenn ihm der Austro-Rennstall kein siegfähiges Auto zur Verfügung stellt. Und das könnte angesichts angesichts der aktuellen Lage in der Königsklasse des Motorsports wohl nur ein Bolide des Serien-Siegers Mercedes sein...

Während der 21-jährige Niederländer vor dem Grand Prix von Österreich (15.10 Uhr, "Heute" tickert live) selbst keine Worte über die Wechselgerüchte verlieren wollte ("Warum sollte ich?"), bezog Mercedes-Teamchef Toto Wolff nun Stellung.

"Ich habe nicht mit Max gesprochen, um das hier klar zu machen", klärte der Wiener in Spielberg auf. "Und ich würde es gern weiter so halten, wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben, nämlich zuerst unsere aktuelle Fahrerpaarung zu bewerten und dann mit den Fahrern zu diskutieren, bevor wir mit irgendjemand anderem in ernsthafte Gespräche einsteigen. Das gilt für jeden Fahrer da draußen, der Mercedes etwas bringen könnte."

Auch Weltmeister Lewis Kollegen gab einen Kommentar zu seinem "Vielleicht-schon-bald-Teamkollegen" Verstappen ab: "Ich denke, das Team ist recht glücklich mit Valtteri und mir, und ich weiß nicht, ob Max wirklich interessiert ist."

Der Vertrag von Bottas läuft übrigens nur noch bis Saisonende...

(Heute Sport)