Vettel rast zur Bestzeit vor dem Heim-Grand-Prix

Ferrari gibt in Deutschland den Ton an. Im ersten freien Training für den Hockenheim-Grand-Prix raste Lokalmatador Sebastian Vettel zur Bestzeit, gefolgt von Kollegen Charles Leclerc.

Lewis Hamilton musste sich mit drei Zehntelsekunden Rückstand auf die Bestzeit mit Rang drei zufrieden geben. Sein Mercedes-Kollege Valtteri Bottas wurde Fünfter, ramponierte bei einem Ausritt ins Kiesbett fast seinen Boliden. Der Finne verfehlte die Streckenbegrenzung um Haaresbreite.

Zwischen den Silberpfeilen landete Max Verstappen im Red Bull auf Rang vier. Dem zweiten Bullen, Pierre Gasly, fehlten auf Platz sechs bereits acht Zehntel auf Vettel.

Wie schon die ganze Saison kann auch in Hockenheim niemand den sechs Fahrern aus den Top-Teams gefährlich werden. "Best of the Rest": Carlos Sainz in seinem McLaren (+1,049).

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)