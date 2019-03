Hamilton: "Großer Spaß" vor Vettels Funken-Show

Ferrari steuerte beim Formel-1-Rennen in Bahrain auf den Doppelsieg zu. Den feierte am Ende aber Mercedes. Weil Leader Charles Leclerc mit Motorproblemen zurückfiel, und Sebastian Vettel den Frontflügel verlor. Sieger Lewis Hamilton gratuliert den unterlegenen Rivalen – und hat gut Lachen.

Denn zumindest am Patzer von Vettel hat der Brite einen gewissen Anteil. Er lieferte sich einen harten Zweikampf mit dem Deutschen, der sich mit einem Dreher aus dem Kampf um die Stockerlplätze verabschiedete. Schlimmer noch: Die "Brems-Platten" nach dem Dreher führten zu Vibrationen am Boliden, deswegen verabschiedete sich eine Runde später der Frontflügel in einem spektakulären Funkenregen.

Hamilton meint dazu: "Der Zweikampf mit Sebastian war für mich ein großer Spaß." Weniger lustig fand er die Führung von Leclerc, der einem sichern Sieg entgegen zu fahren schien. Doch dann machte der Motor Probleme – und Hamilton war zur Stelle.

Er lobt den "Neuling" im Ferrari-Cockpit: "Er hat einen tollen Job gemacht. Für ihn muss es schlimm sein, nicht gewonnen zu haben." Leclerc selbst nahm Platz drei mit Fassung – immerhin für ihn der erste Stockerlplatz im zweiten Rennen für Ferrari. "Das passiert", meinte er. "Heute war nicht unser Tag. Es ist schwer, dass so hinzunehmen."

