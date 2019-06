Wieso parkt dieser Formel-1-Bolide am Riesenrad?

Da staunten nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen! Am Montag fuhr auf dem Wiener Riesenrad ein Formel-1-Bolide im Kreis. Eine verzweifelte Aktion bei der Suche nach einem Parkplatz? Nein, die Erklärung ist viel einfacher.

Am 30. Juni steigt am Red-Bull-Ring in Spielberg der Grand Prix von Österreich. Für das "Gastgeber-Team" von Konzernboss Didi Mateschitz Grund genug, kräftig die Werbetrommel zu rühren. Deswegen wurde ein waschechter RB 15 zwischen zwei Gondeln geschnallt, so hoch hinaus ist vor ihm wahrscheinlich noch kein Bolide der Motorsport-Königsklasse gekommen.

(red)