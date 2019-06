Wolff möchte nicht, dass sein Sohn Rennfahrer wird

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sprechen Toto und Susie Wolff über ihr Familienleben. Ihre berufliche Karriere drehte sich aber immer um Autos.

Für ihren Sohn Jack würden sich die beiden Eltern eine andere Zukunft wünschen. Der Mercedes-Teamchef rät seinem zweijährigen Sohn Toto Wolff zweijährigen Sohn sogar vom Motorsport ab: "Ich würde mir wünschen, dass er kein Rennfahrer wird. Weil es gefährlich ist. Und ich weiß auch nicht, ob es mir viel Spaß machen würde, dem Kind am Wochenende im Kart oder anderen Rennautos zuzusehen."

Dennoch sollen ihm alle Möglichkeiten offen stehen: "Was wir aber machen werden, ist ihm für alle Möglichkeiten die Augen zu öffnen, die er in seinem Leben haben soll. Dazu gehört sicher auch Kart fahren", so Toto Wolff.

Im März hat Jack in Bahrain sein erstes Formel-1-Rennen live erlebt. "Er sollte einmal die Atmosphäre spüren. Aber genauso werden wir zusammen zum Fußball gehen. Er soll selbst herausfinden, was er liebt", erklärt Susie Wolff.

(Heute Sport)