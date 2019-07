"Arnie" erntet Fan-Spott und ist Billig-Ware im Shop

Ende eines langen Transfer-Theaters! Der Wechsel von Marko Arnautovic ist offiziell. Der ÖFB-Legionär verabschiedet sich von West Ham United und wechselt um 25 Millionen Euro nach China zu Shanghai SIPG. Ein Schritt, der weder beim Premier-League-Klub, noch bei den Fans gut ankommt.

So wird "Arnie" von den "Hammers" in einer Aussendung mit exakt 43 Wörtern verabschiedet – weder mit Dankesworten noch mit Glückwünschen für die Zukunft. Noch schlimmer ist der Hohn und Spott, den er von den Fans auf Twitter und Co. abbekommt. "Super, dass er weg ist", gehört noch zu den netteren Wortmeldungen (siehe u.).

Dass Arnautovic nicht gerade als Ikone in die Klubgeschichte von West Ham eingehen wird, zeigt sich auch bei einem Blick in den Fanshop – wo seine Artikel im Ausverkauf landen. So kostete ein unterschriebenes Foto des 30-Jährigen bisher 55 Euro, nun ist es bereits ab 5 Euro zu haben. Er wird es verschmerzen, vor allem angesichts des Gehaltszettels. Arnautovic soll bei seinem neuen Klub 223.000 Euro pro Woche verdienen.

Auch der Wiener selbst hat sich via Instagram von West Ham verabschiedet (siehe unten). Dass er sich dabei noch einmal bei den Fans bedankt, die "immer gut zu ihm waren", wird den Ärger der "Hammers"-Anhänger auch nicht lindern...

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)