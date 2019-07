"Bella Vita": Boateng veröffentlicht Rap-Video

Wird da schon an der Karriere nach der Karriere gearbeitet? Kevin-Prince Boateng ist unter die Musiker gegangen – schon wieder. Der Song "Bella Vita" ist bereits sein zweiter Auftritt als Rapper.

Unter dem Namen "Prin$$ Boateng" macht der 32-Jährige in seinem neuen Clip mit Profi-Rapper TY Elliot Musik. Einen Ausschnitt des Videos postete er auf Instagram – und erntete schon mehr als 200.000 Aufrufe.

Das Video, in dem das Duo auf einem Speedboot, neben einem weißen Pferd und in der Wüste posieren, ist Boatens zweiter musikalischer Auftritt nach dem Song "King", den er 2018 zu Besten gab. Damals gab es auf Youtube zwei Millionen Klicks.

Genügend Zeit für ein Hobby scheint er in der vergangenen Saison ja gehabt zu haben. Er wurde in der Rückrunde von Sassuolo an den FC Barcelona verliehen, absolvierte für die Katalanen aber nur vier Spiele, in denen er nur zwei Mal durchspielte.

