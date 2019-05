"Ciao!" Pochettino bricht PK nach Wunder sauer ab

"Erste Frage: Wird Harry Kane im Finale gegen Liverpool spielen können?", eröffnete ein englischer Reporter die Fragerunde mit Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino, und hatte damit zugleich das Schlusswort.

Der Argentinier reagierte mit einer wegwerfenden Handbewegung, Kopfschütteln, sagte "Ciao" und ging. "Nicht heute", schnaubte der Argentinier.

Seine Spurs hatten in Amsterdam soeben ein Fußball-Wunder vollbracht. Dank dreier Tore von Lucas Moura hatten sie einen Drei-Tore-Rückstand im Halbfinale der Champions League zu Gast bei Ajax binnen einer Halbzeit in ein Finalticket umgewandelt.

Die Frage nach dem verletzten Star-Stürmer erzürnte den Coach daher. Er hätte sich gewünscht, dass der Fokus auf der Leistung seiner Spieler gelegt worden wäre, die er zuvor in TV-Interviews als Superhelden bezeichnet hatte.

Kane laboriert an einer Knöchelverletzung, ist seit Wochen zum Zusehen verdammt. Das Finale wird für ihn zum Wettlauf mit der Zeit. Er selbst hielt in Interviews einen Einsatz offen, verriet nach dem Match in Amsterdam: "Ich werde noch härter für das Comeback trainieren. Ich hoffe, es geht sich mit einem Platz in der Startelf aus."

(SeK)