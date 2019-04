ÖFB-Schreck "Pio" dank Italo-Reporter ein Netz-Hit

Österreichischen Fußball-Fans ist Krzysztof Piątek spätestens seit dem 21. März ein Begriff. Der polnische Star-Stürmer schoss sein Heimatland im Wiener Ernst-Happel-Stadion als Joker zum 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation.

Sein Markenzeichen durfte dabei nicht fehlen. Piątek rannte zur Eckfahne und machte seinen Pistolenjubel. Den konnte er in der aktuellen Spielzeit schon perfektionieren. In 33 Spielen in der italienischen Serie A und der Coppa schoss er heuer unglaubliche 28 Tore.

Kein Wunder, dass er beim AC Milan schon vergöttert wird, obwohl er erst Ende Jänner vom FC Genua geholt wurde.

Am Dienstagabend tat er das, was er am besten kann. Milan musste sich zuhause gegen Udinese im Ligamatch mit einem 1:1 zufrieden geben. Das Tor ging – wie könnte es anders sein – auf das Konto von Piątek.

Verrückter Pistolen-Jubel

Für drei Punkte sollte dieser Treffer nicht reichen. Der 23-Jährige sorgte damit aber indirekt für einen viralen Internet-Hit.

Besonders in Italien und Piąteks Heimat Polen macht ein Video des TV-Senders "7Gold" die Runde, der die Spiele Milans kommentiert, Reporter und Expertenrunde dabei unter anderem live auf Facebook zeigt.

Star der Show: Kult-Kommentator Tiziano Crudeli. Der emotionale Italiener erheitert das Netz mit seinem ausgelassenen Jubel über das 1:0 von Piątek. "Pio Pio" kreischte Crudeli lauthals, erhob sich von seinem Platz und streifte mit dem Pistolenjubel durchs Studio.

Das Video sehen Sie weiter oben im Artikel.



(SeK)