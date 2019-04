ÖFB-Talent Friedl leitet Werder-Pokalsieg ein

Das Halbfinale im DFB-Pokal ist komplett. Nach dem HSV, RB Leipzig und Bayern München steht auch Werder Bremen unter den letzten vier.

Die Werderaner setzten sich mit ÖFB-Juwel Marco Friedl in der Startformation auswärts gegen Schalke 04 (mit Guido Burgstaller) mit 2:0 durch.

Die Partie in der ausverkauften Veltins Arena nahm erst im zweiten Durchgang so richtig Fahrt auf. Burgstaller hatte die "Knappen"-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber in der 53. Minute an der Stange.

Danach übernahmen die Gäste das Kommando. Und das machte sich bezahlt. Friedl setzte in der 65. Minute auf der rechten Seite nach, fing einen Oczipka-Pass ab und spielte Rashica frei. Der zimmerte den Ball ins lange Eck – 1:0.

Sieben Minuten später machte Davy Klaassen dann alles klar, schloss einen Konter in der 72. Minute eiskalt ab. Martin Harnik kam bei Bremen in der 88. Minute aufs Feld.

Die Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal steigt am Sonntag.



(Heute Sport)