ÖFB erleichtert: "Holen sicher noch mehr Punkte!

Mit dem 1:0 gegen Slowenien ist Österreich wieder im Rennen um die EM 2020. Beim ÖFB herrschte nach dem ersten Sieg im dritten Spiel die kollektive Erleichterung. Teamchef Franco Foda war zufrieden.

"Der Sieg geht absolut in Ordnung, wir hatten die besseren Chancen. Es war wichtig nach den zwei Niederlagen zum Auftakt. Wir haben nur ein Spiel gewonnen, das werden wir richtig einordnen. Es geht darum, dass wir gleich am Montag wieder gewinnen. Die Mannschaft hat es gut gemacht, die Performance hat mir gut gefallen. In der Gruppe ist alles sehr eng, es geht bis zum Ende, wir müssen gegen Nordmazedonien nachlegen", analysierte Foda.

Team-Debütant Konrad Laimer spielte eine gute Partie: "Wir wussten, dass es sehr schwierig wird gegen Slowenien. Wir hätten viel früher ein Tor machen können. Wir haben es doch ein wenig zu lange spannend gemacht. Ich habe von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gegeben."

Marko Arnautovic war ebenfalls erleichtert, dass es mit drei Punkten geklappt hat: "Es waren viele Emotionen dabei. Wir hätten souverän führen müssen, dann fängt man wieder an nachzudenken. Wir haben den Glauben nie verloren. Die drei Punkte sind da, aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir wollen alles dafür tun, es wird nicht einfach. Aber wir müssen unseren Fußball zeigen. Wir werden noch einige Punkte holen!"

