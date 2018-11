"Feuerwehrmann" bleibt Trainer von Real Madrid

Santiago Solari bleibt Trainer von Real Madrid. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend.

Aufgrund der Regelungen der spanischen La Liga dürfen Trainer nur zwei Wochen lang interimistisch im Amt sein, demnach müssen die "Königlichen" spätestens am Dienstag eine Entscheidung verkünden.

Der Argentinier, der davor Trainer der B-Mannschaft war, hat die Profis Ende Oktober von Julen Lopetegui als Feuerwehrmann übernommen und danach in vier Spielen vier Siege eingefahren.



Zu Solaris Einstand gab es ein 4:0 in der Copa del Rey gegen UD Melilla, es folgte in der Meisterschaft ein 2:0 gegen Real Valladolid, danach wurde ein 5:0-Erfolg in Pilsen in der Champions League eingefahren und am Wochenende Celta Vigo auswärts mit 4:2 bezwungen.

(mh)