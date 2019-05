"Fu...!" Klopp flucht im TV, verweigert Entschuldigung

Liverpool steht im Champions-League-Finale. Die Reds hatten das Halbfinal-Hinspiel gegen Barca 0:3 verloren. Am Dienstagabend glückte die sensationelle Aufholjagd. Liverpool gewann in Anfield 4:3 und spielt am 1. Juni in Madrid um den Titel.

Emotionen pur. Das ganze Stadion stand Kopf. "You'll never walk alone", schallte von den Rängen. Trainer Jürgen Klopp stand beim Interview mit dem britischen TV-Sender "BT Sport" und strahlte bis über beide Ohren.

"Fucking unbelievable", schüttelte Klopp sein Haupt, konnte nicht fassen, wovon er soeben Zeuge wurde. Der Moderator tadelte ihn. Fluchen ist im britischen Fernsehen nicht erlaubt.

Klopp: "Es ist zehn nach zehn, die Kinder sind vermutlich schon im Bett. Die Burschen sind einfach 'fucking unbelievable'. Ich habe gerade James Milner weinen gesehen. Also bestraft mich von mir aus."

Der Deutsche verweigerte eine Entschuldigung für sein Fluchwort, legte nach. Der Hinweis auf Mittelfeld-Motor Milner sprach Bände. Der Engländer geizt sonst mit Emotionen. Ein satirischer Twitter-Account "Boring James Milner" erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, spielt mit dem langweiligen Image des Liverpool-Stars. Nach dem Abpfiff gegen Barca zeigte selbst er ungewohnt große Emotionen. Sehr zur Freude seines Trainers.

Team der 29. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 29. Runde

Team der 28. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 28. Runde

Team der 27. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 27. Runde

Team der 26. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 26. Runde

Team der 25. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 25. Runde

Team der 24. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 24. Runde

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)