"Gibt Angebote" – Rapid-Kapitän vor Wechsel?

Mit drei Siegen und einem Remis ist Rapid noch ungeschlagen in der Qualigruppe der Bundesliga. Balsam auf der geschundenen Seele vieler Rapid-Fans, die zuvor wieder eine Liga-Saison zum Vergessen durchleben mussten.

Jetzt droht erneut Wirbel in Hütteldorf. Im Interview mit "Österreich" spricht Kapitän Stefan Schwab offen über einen möglichen Wechsel. "Natürlich gibt es Angebote", erklärt der 28-Jährige, der aus seiner Vorliebe für den italienischen Fußball noch nie einen Hehl gemacht hat. Sein Vertrag im Westen Wiens läuft noch bis Sommer 2020, ohne eine Verlängerung könnten die "Grün-Weißen" somit nur noch in diesem Sommer Ablöse für ihn kassieren.

Allerdings betont Schwab auch, dass er sich jetzt voll und ganz auf das Cup-Finale gegen Salzburg am 1. Mai konzentriert. "Entscheidend wird, was der neue Sportdirektor und das neue Präsidium planen", weiß der gebürtige Saalfeldner. "Die einzige sportliche Konstante im Verein bleibt der Trainer. Von ihm weiß ich, dass er weiter auf mich setzen will, das tut gut. Aber ich will auch sonst wissen, was Rapid in Zukunft plant. Dann werde ich meine Entscheidung treffen."

Schwab trägt seit 2014 das Rapid-Trikot. In 200 Partien erzielte der zentrale Mittelfeldspieler 41 Treffer, 37 Mal leistete er die Vorarbeit zu einem Tor.

(Heute Sport)