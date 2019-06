"Sind stolz, haben Österreich top vertreten"

Teils grandios aufgespielt, am Ende war es aber doch zu wenig. Mit einer tollen Leistung brachte Österreichs U21 den großen Favoriten Deutschland bei der EM in Italien an den Rande einer Niederlage, nach dem 1:1 hieß es für die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch aber dennoch Koffer packen.

Hier die Stimmen zum Spiel:

Teamchef Gregoritsch: "Es war für mich ganz wichtig, dass wir heute Charakter zeigen, dass wir auftreten, wie wir schon oft aufgetreten sind. Das ist uns gelungen. Es war ein rassiges Spiel, wir haben auch gegen eine Klassemannschaft gespielt. Das Unentschieden ist letztlich verdient. Mir hat sehr viel sehr gut gefallen, wir hatten auch die Chancen. Wir haben gezeigt, dass wir gegen Deutschland dagegenhalten können. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Es waren 20 Minuten gegen Dänemark, wo wir nicht so gut gespielt haben. Das ist daher sehr bitter."

Kapitän Philipp Lienhart: "Ich habe sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite haben wir eine top Leistung geboten und waren mindestens gleich gut, auf der anderen Seite sind wir ausgeschieden."

Torschütze Kevin Danso: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, das war heute überragend. Wir machen auf jeden Fall weiter."

Stürmer Sasa Kalajdzic: "Ich hatte zwei Chancen, eine davon muss ich machen. Es tut mir leid für die Mannschaft. Ich bin trotzdem stolz, wir haben Österreich top vertreten."



