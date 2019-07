"Meisterschaft wird nur über Bayern entschieden"

Bei der alljährlichen USA-Tournee holt sich der FC Bayern München den Feinschliff für die kommende Saison. Am Dienstag Abend steht ein Besuch bei Arnold Schwarzenegger in seinem Anwesen auf dem Programm – doch bereits vorher schickt FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eine Kampfansage an den Rivalen Dortmund, der 1.800 Kilometer weiter nördlich in Seattle auf Trainingslager weilt.

"Die Meisterschaft wird nur über Bayern München entschieden", richtet Rummenigge den Dortmundern aus. Dass die "Schwarz-Gelben", die sich mit Stars wie Julian Brandt oder Thorgan Hazard verstärkt haben, seiner Elf in der letzten Saison einen Kampf bis zum letzten Spieltag geliefert haben, schätzt der 63-Jährige sogar. "Wir sind jetzt sieben Mal in Folge Deutscher Meister geworden, vorige Saison war es das erste Mal wieder ein knapper Kampf. Wir sind an Konkurrenz interessiert und an Emotionalität. Dementsprechend ist das absolut korrekt, wenn Dortmund da in der Richtung Ansprüche anmeldet."

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung blickt Rummenigge voller Zuversicht auf die neue Spielzeit: "Wenn ich mir alleine unsere Abwehr mit Alaba, Hernández, Süle, Kimmich, Pavard und Jérôme (Boateng) anschaue, bei dem man noch abwarten muss, was sich bei ihm noch entwickelt, muss ich sagen, sehe ich wenig Besseres in Europa. Auch was wir vorne zu bieten haben, das ist alles gut."

Zudem stellt Rummenigge den Bayern-Fans noch einen Neuzugang in Aussicht. "Wir sind operativ am Markt tätig. Wir brauchen noch einen Flügelspieler, weil wir mit Franck Ribéry und Arjen Robben zwei Flügelspieler verloren haben", erklärt der Bayern-Boss. "Ich will da jetzt aber gar nichts versprechen, weil es keinen Sinn macht, große Versprechen abzugeben. Nur: Wir werden eine gute Mannschaft haben."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)