"Riesen-Karawane" mit 5000 Rapid-Fans bei Inter

Der Vorverkauf für die Europa-League-Tickets startet. Der Ansturm ist groß. Rapid rechnet mit einer 5000-Fans-Karawane in Mailand.

Rapid steht im Sechzehntelfinale der Europa League und trifft auf einen europäischen Giganten. Inter Mailand geht als großer Favorit ins Duell um den Aufstieg. Eines ist den Wienern sicher: Die Unterstützung der Fans.

Der Ansturm auf die Tickets ist groß. Das Hinspiel in Wien steigt am 14. Februar. Der Vorverkauf hierfür startet am kommenden Freitag. Wie Rapid-Klubserviceleiter Andy Marek dem „Kurier“ verrät, gehen "so viele Anfragen wie noch nie seit der Stadion-Eröffnung gegen Chelsea" ein.

Rapid rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Beachtlich: Schon jetzt sind alle Fanflieger nach Mailand ausgebucht. Für das Match im Giuseppe-Meazza-Stadion wird eine große Rapid-Abordnung erwartet.

"Das wird eine Riesen-Karawane", sagt Marek, der mit 5000 Auswärtsfans in Mailand rechnet.



(Heute Sport)