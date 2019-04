Erstes Kind! ÖSV-Ass Hannes Reichelt ist Papa

Frohe Botschaft für den ÖSV-Speed-Spezialisten Hannes Reichelt. Der 38-Jährige ist am Montag zum ersten Mal Vater geworden. Das gibt der Salzburger auf Instagram bekannt.

Reichelt und seine Ehefrau Larissa Hofer freuen sich über die Geburt des gemeinsamen Sohnes. Der Name des Sprösslings: Niklas.

Reichelt ist seit 2016 mit der Südtirolerin und Ex-Rennläuferin Larissa Hofer verheiratet.

Bereits im Dezember des vergangen Jahres kündigte der Super-G-Weltmeister von 2015 auf Facebook an, dass er gemeinsam mit seiner Frau Larissa ein Kind erwarte. "Es ist an der Zeit, unser kleines Geheimnis zu lüften: Unsere Familie bekommt im Frühling Zuwachs. Wir freuen uns so unendlich und könnten nicht glücklicher über dieses Wunder sein."

Am Montag erblickte schließlich der kleine Niklas das Licht der Welt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)