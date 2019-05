"Tag meines Lebens!" Alle drei Lucas-Tore im Video

"Das ist der beste Tag meines Lebens", strahlte Lucas Moura am Mittwochabend nach dem Wunder von Amsterdam. Der 27-jährige ist Vater und Ehemann. Seine Familie wird ihm diese Aussage verzeihen.

Was Lucas in den Minuten vor diesem Interview zustande gebracht hatte, ist schier unglaublich. Binnen einer Halbzeit drehte der Brasilianer im Halbfinale der Champions League einen Drei-Tore-Rückstand gegen Ajax Amsterdam in einen 3:2 Sieg und den Finaleinzug um (3:3 Gesamtscore).

Lucas schoss alle drei Tore aus dem Spiel heraus. Das letzte und entscheidende Tor gelang ihm in der 96. Minute. Schon jetzt hat er seinen Eintrag in den Tottenham-Geschichtsbüchern sicher. Es ist das erste Champions-League-Endspiel der Vereinshistorie.

Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid. Der Gegner heißt Liverpool.

Hier seine Treffer:





55. Lucas zum 1:2

59. Lucas zum 2:2

96. Lucas zum 3:2

