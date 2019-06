"Für Österreich auch tot oder mit einem Haxen!"

Am Freitag gegen Slowenien und Montag in Nordmazedonien zählt's für Österreich in der EM-Qualifikation! Für viele Spieler war es eine lange Saison, doch in den beiden Spielen gilt es noch einmal Vollgas zu geben.

"Auch wenn man tot ist oder nur einen Haxen hat, ich habe immer Kraft für das Nationalteam und das wird auch immer so sein. Für diese zwei wichtigen Spiele muss man noch mal die zweite Luft rausholen", verspricht Aleks Dragovic vollsten Einsatz.

Für den Verteidiger gibt es nur eine Marschrichtung: "Ganz klar, wir müssen sechs Punkte machen. Das ist meine Meinung und wir haben die Qualität, es zu schaffen."

Die Foda-Elf will sich unbedingt an den Match-Plan halten und voll punkten: "Wenn wir das machen, stehen die Chancen auf einen Sieg gut. Aber wir müssen es erst einmal machen und nicht nur reden", fordert Dragovic.

(PiP)