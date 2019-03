"Wenn man so zerfällt, kassiert man fünf Tore"

Gute Momente für die Austria – aber am Ende setzte es die dritte Niederlage in Serie. Gegen Titelfavorit Salzburg gingen die Violetten im ersten Spiel der Meisterrunde mit 1:5 unter. Während Munas Dabbur über einen Viererpack jubeln durfte, sitzt der Frust bei den Favoritnern tief.

Denn zu Beginn konnte die Austria gut mithalten, Sax scheiterte in der neunten Minute nur an Goalie Stankovic, bis zum Beginn der zweiten Halbzeit stand es 1:1. Doch was passierte dann? Sax findet kritische Worte: "In der ersten Hälfte waren wir ganz gut, aber wenn man sich dann so auflöst wie wir, kassiert man eben fünf Tore."

Was war der Grund, dass bei der Austria der Faden so gerissen ist? Sax meint dazu: "Vielleicht waren wir in der Halbzeit etwas zu zufrieden mit unserer Leistung." Probleme, die man bei den Wienern bis zum kommenden Sonntag in den Griff bekommen will. Dann steigt das Heimspiel gegen Sturm Graz. Die "Blackies" sind punktegleich mit den Wienern in der Meistergruppe auf Platz vier.

