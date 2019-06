"Zu schickimicki!" Kroos teilt gegen die Bayern aus

Von 2007 bis 2014 stand Reals Mittelfeld-Maestro Toni Kroos beim FC Bayern München unter Vertrag. Von 2009 bis 2010 war der heute 29-Jährige allerdings an Bayer Leverkusen ausgeliehen, zurück in der bayrischen Hauptstadt verlängerte er seinen Vertrag – eine Entscheidung, die er laut eigenen Aussagen keine zehn Minuten später bereits bereut hatte.

"Während der Unterschrift kam dann noch vom Karl-Heinz Rummenigge so eine Aussage", erzählt der Weltmeister von 2014 in der Dokumentation "KROSS". "'Boah, jetzt hast du aber einen tollen Vertrag', so dann nach dem Motto, dann muss man jetzt mal wieder ein bisschen besser spielen."

Mangelnde Wertschätzung, so lässt sich der Rückblick von Kroos auf die Bayern zusammenfassen. "Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Ich habe aber nicht gespielt. Mir war wirklich klar, dass ich mehr verdient hätte."

Zudem vermisste er eine Kameradschaft im Bayern-Team, wie er sie in Leverkusen kennen gelernt hatte. "Die Mannschaft war wesentlich persönlicher. Die haben sich getroffen, die haben gemeinsam Grillabende veranstaltet. Die waren viel normaler im Umgang miteinander. Nicht wie in München. Das war ihm alles zu schickimicki", wird seine Mutter Birgit zitiert.

2014 schloss sich der Spielmacher schließlich Real Madrid an. Eine Entscheidung, die er nie bereut hat – gewann er mit den "Königlichen" doch bereits vier Mal die Champions League...

