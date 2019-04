1:1! Bayern verpassen die Meister-Vorentscheidung

Wer kann die Bayern in der deutschen Bundesliga noch stoppen? Rivale Dortmund verlor das "Revier-Derby" gegen Schalke mit 2:3, die Münchner hätten den Vorsprung auf den BVB mit einem Sieg im Bayern-Derby gegen Nürnberg auf vier Punkte ausbauen können. Doch mehr als ein 1:1 war nicht drinnen, damit gibt es kommende Woche noch keine Titelparty.

Doch der große Favorit tat sich gegen den Tabellen-Vorletzten schwer. Vor der Pause gab es für die 50.000 Fans keine Tore zu sehen. Besonderes Pech hatte ÖFB-Legionär Alaba in der 23. Minute. Bei einem Freistoß von halbrechts schlenzte er den Ball über die Mauer in Richtung rechts Toreck, doch Goalie Mathenia konnte ihn mit Mühe noch an die Latte lenken.

Nach Seitenwechsel dann Jubel im Max-Morlock-Stadion – aber nicht für die Bayern, sondern für den Außenseiter. In der 48. Minute setzte sich Kerk links durch und flankte auf Löwen. Goalie Ulreich konnte den Schuss noch abwehren, doch der Ball landete bei Pereira, der ins linke Ecke zum 1:0 für Nürnberg traf.

Die Bayern erhöhten daraufhin den Druck – und wurden mit dem Ausgleich belohnt. 75 Minuten waren gespielt, als Gnabry bei einer Coman-Flanke von rechts mit dem Kopf zur Stelle war – 1:1.

Dann verspielten die Bayern den Punkt beinahe noch. Bei einer Flanke in den Strafraum hatte Davies den Ellenbogen draußen und rammte ihn ÖFB-Legionär Georg Margreitter ins Gesicht. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Leibold trat an – und vergab.

Somit führt Bayern in der Tabelle nur zwei Punkte vor Dortmund. Kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen Hannover auf dem Programm. Die Borussia muss ebenfalls am Samstag auswärts gegen Werder Bremen ran.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)