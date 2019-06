10:0-Kantersieg für Rapid im ersten Testspiel

Tor-Gala in Klosterneuburg. Rapid feierte beim FC Klosterneuburg im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung vor 1.100 Zuschauern einen 10:0-Kantersieg.

Christoph Knasmüllner eröffnete in der vierten Minute den Torreigen, Thomas Murg schnürte einen Triplepack (15., 19., 40.). Auch Aliou Badji trug sich in der 29. Minute in die Schützenliste ein.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten Andrija Pavlovic (58.), Nicholas Wunsch (60.) und Manuel Thurnwald (68.) auf 8:0, ehe Boli Bolingoli einen Doppelpack schnürte (73., 88.).

Coach Didi Kühbauer überraschte mit seiner Formation im ersten Durchgang, setzte auf eine Dreier-Abwehrkette mit dem 18-jährigen Talent Dalibor Velimirovic. "Es war eine gute Bewegungstherapie, die Mannschaft hat gute Abläufe geliefert und viele Tore erzielt. Das wollte ich sehen", so der grün-weiße Coach.

Rapid in der 1. Halbzeit: Knoflach - Velimirovic, Dibon, Hofmann - Potzmann, Knasmüllner, Martic, Murg, Schick - Badji, Arase

Rapid in der 2. Halbzeit: Gartler - Auer, Martic, Barac - Thurnwald, Wunsch, Grahovac, Schwab, Bolingoli - Pavlovic, Schobesberger

(wem)