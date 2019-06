120 Millionen Euro! Wer holt Top-Talent Joao Felix?

Joao Felix ist die heißeste Transfer-Aktie des Sommers. Der erst 19-jährige Portugiese ist teurer als die beiden Ajax-Juwele Mathijs de Ligt und Frenkie de Jong.

120 Millionen Euro muss ein Klub für den Offensiv-Allrounder von Benfica Lissabon hinblättern. Das ist die festgeschriebene fixe Ablösesumme. Trotzdem stehen die potenziellen Käufer Schlange. Kein Wunder, hat Felix doch mit 20 Toren und elf Vorlagen in 43 Spielen auf sich aufmerksam gemacht.

Am Freitag scheiterte Real Madrid mit einem Angebot über 80 Millionen Euro plus 50 Millionen Euro an Bonuszahlungen und einer sofortigen Retourleihe nach Portugal. Benfica beharrte aber auf der fixen Ablöse von 120 Millionen Euro, lehnte auch zuvor ein Angebot von Juventus Turin über 60 Millionen Euro ab. Auch Barcelona erkundigte sich nach der Ablösesumme, wollte 120 Millionen Euro aber nicht auf den Tisch legen.

Die fixe Ablöse will Atletico Madrid bezahlen. Damit wäre der 19-Jährige der teuerste Spieler der Atletico-Klubgeschichte. Bei den Rojiblancos soll Felix den abwanderungswilligen Star Antoine Griezmann ersetzen. Der Portugiese entschied sich nach einem Telefonat mit Atletico-Coach Diego Simeone für die Madrilenen.

Zusätzlich zur fixen Ablöse werden auch noch 36 Millionen Euro für Felix' Berater Jorge Mendes fällig. Um einen schnellen Abwerbeversuch anderer Klubs zu verhindern, wollen die Spanier die höchste Ausstiegsklausel der Klubgeschichte im Vertrag mit dem 19-jährigen Toptalent verankern: 350 Millionen Euro.



