2:0! Lewandowski schießt die Bayern aus der Krise

Die Bayern stehen so gut wie sicher im Achtelfinale der Champions League. Die Münchner feierten am vierten Spieltag der Gruppenphase einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen AEK Athen. Mann des Spiels: Robert Lewandowski, der einen Doppelpack (31./Elfer, 71.) schnürte und nun bei 49 Toren in der "Königsklasse" hält.

Die Bayern führen die Tabelle nun mit zehn Zählern an. Verfolger Ajax Amsterdam musste sich gegen Benfica Lissabon mit einem 1:1 begnügen, hat das Ticket für die K.o.-Phase mit acht Punkten aber ebenfalls in der eigenen Hand. Die Portugiesen halten bei vier "Körnern" und benötigen in den letzten beiden Partien ein Fußballwunder.

Kovac rührt kräftig um

Bayern-Trainer Niko Kovac stellte sein Team im Vergleich zum mageren Liga-1:1 gegen Freiburg gleich an fünf Positionen um, brachte unter anderen Mats Hummels, Thomas Müller und Franck Ribery.

Die Münchner begannen dominant, hatten aber wie zuletzt Probleme, Chancen herauszuspielen. So musste ein Elfmeter für die Führung herhalten. Lewandowski verwandelte nach einer halben Stunde eiskalt (31.).

Der deutsche Serienmeister verpasste es in der Folge, früh für die Vorentscheidung zu sorgen. Aber: Weil der Gegner aus Griechenland kaum Gefahr ausstrahlte, hatte Bayern leichtes Spiel. Lewandowski besorgte schließlich in Minute 71 das 2:0. Dabei blieb es.

ÖFB-Star David Alaba spielte bei den Hausherren wie gewohnt als Linksverteidiger durch.

Wöber bei Ajax im Einsatz

Im Parallelspiel ging Benfica gegen Ajax durch Jonas in Front (29.). Dusan Tadic sorgte für den Ausgleich (61.). Maximilian Wöber kam bei den Gästen aus Amsterdam in der 86. Minute ins Spiel – und hätte beinahe noch einen Gegentreffer gesehen. Doch Goalie Andre Onana rettete in Minute 94 mit einem Mega-Reflex das 1:1-Remis.







(Heute Sport)