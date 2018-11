2:0! Roter Stern Belgrad blamiert Klopps Liverpool

Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad jubelt erstmals in der Champions League. Der serbische Meister schlug am Dienstag den Vorjahres-Finalisten FC Liverpool mit 2:0 und feierte den ersten Sieg in die "Königsklasse". Das Hinspiel an der Anfield Road hatte die Elf von Jürgen Klopp noch mit 4:0 für sich entschieden.

Pavkov-Doppelschlag für Roter Stern

Vor 50.000 begeisterten Fans im Stadion Rajko Mitic von Belgrad gelang Roter Stern in der Gruppe C die ganz große Sensation. Milan Pavkov führte den serbischen Meister mit einem Doppelschlag in nur sieben Minuten zum Sieg. In der 22. Minute köpfte der 24-Jährige eine Ecke von Marco Marin zum 1:0 in die Maschen, legte in der 29. Minute mit einem satten Schuss aus 20 Metern das 2:0 nach.

Der hoch favorisierten Elf von Jürgen Klopp, die aus politischen Gründen auf den kosovarisch-stämmigen Schweizer Teamspieler Xherdan Shaqiri verzichtete, gelang wenig, Erst in der Schlussphase drehten die "Reds" auf. Mohamed Salah scheiterte in der 70. und 82. Minute am Belgrad-Keeper Milan Borjan, traf in der 71. Minute nur die Außenstange (71.).

Durch den Sieg hat Roter Stern nun mit vier Punkten wieder die Chance, international zu überwintern. Liverpool ist im Aufstiegsrennen wieder unter Druck.

Brügge schießt Monaco ab

Der AS Monaco steckt weiter tief in der Krise. Die Monegassen verloren in der Gruppe A gegen Belgiens Meister Club Brügge mit 0:4. Hans Vanaken (12., 17./Elfer), Wesley (24.) und Ruud Vormer (84.) trafen für Brügge.

Das 0:4 bedeutet die höchste Europacup-Niederlage für die Monegassen. Die Kicker aus dem Fürstentum konnten damit auch das fünfte Spiel unter dem neuen Coach Thiery Henry nicht gewinnen.





(Heute Sport)