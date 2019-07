2:1! "Joker" schießt Rapid zum Sieg über Nürnberg

Der SK Rapid Wien feiert eine gelungene Generalprobe für die neue Saison! Die Elf von Trainer Didi Kühbauer gewinnt das Wiedersehen mit Ex-Coach Damir Canadi und dessen 1. FC Nürnberg mit 2:1.

Dabei setzte es für Rapid vor mehr als 12.000 Fans gegen den deutschen Bundesliga-Absteiger in der 16. Minute noch einen Dämpfer. Ausgerechnet der ÖFB-Legionär Georg Margreitter, einst ein Austrianer, schoss die Gäste nach einem Corner per Kopf mit 1:0 in Front.

In der 34. Minute hatte jedoch Murg seinen großen Auftritt. Der 24-Jährige versenkte einen Freistoß aus 19 Metern direkt im kurzen Eck – 1:1

Als es bereits schwer nach einem Unentschieden roch, schlug Rapid noch einmal zu. Der eingewechselte Eigenbauspieler Niki Wunsch fand Müldür im Strafraum, der legte den Ball zurück auf den ebenfalls eingewechselten Christoph Knasmüllner, der aus kurzer Distanz zum 2:1-Sieg traf (80.).

"In der ersten Halbzeit waren wir noch zu behäbig, zu langsam. In Hälfte zwei war das dann deutlich besser", analysierte Kühbauer, der seine Elf in einem 3-5-2-System auf das Feld schickte. "Wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssen. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Noch ein Test in Pinkafeld, am Sonntag Cup-Auftakt in Allerheiligen

Die Saisonvorbereitung neigt sich somit dem Ende zu. Am Dienstag testen die "Grün-Weißen" noch einmal beim SC Pinkafeld, ehe am Sonntag mit der 1. Runde im ÖFB-Cup bei Regionalligist Allerheiligen das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm steht.

(Heute Sport)