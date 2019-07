2:3! Koller-Truppe verpatzt LASK-Vorentscheidung

Österreichs Bundesliga-Klubs schalten in den Europacup-Modus! Denn langsam wird es ernst. Wer wird der Gegner des LASK in der Champions-League-Quali? Auf wen trifft Sturm Graz im Kampf um die Europa-League-Gruppenphase?

Alles sah schon nach einer ziemlich klaren Sache aus, der LASK konnte ein Duell mit dem FC Basel schon fast fix einplanen. Denn die Truppe von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller führte im Hinspiel der zweiten Qualirunde beim PSV Eindhoven mit 2:1, ging am Ende aber als Verlierer vom Platz. Was war passiert? Zunächst gingen die Hausherren durch Bruma (14.) 1:0 in Führung. Ajeti (45.+1) und Alderete (79.) drehten die Partie und schossen die Schweizer auf die vermeintliche Siegerstraße. Doch in der Schlussphase jubelten die Niederländer: Lammers (89.) und Malen (90.+3) sorgten für den 3:2-Erfolg des PSV.

Dennoch reist Basel mit zwei Auswärtstoren im Gepäck ab. Wichtig vor dem Rückspiel kommende Woche – in dem sich Koller und Co. aber nicht zurücklehnen dürfen. Ein Sieg muss her, sonst ist das Duell mit dem LASK und die Hoffnung auf einen Platz in der Champions League geplatzt.

Auch Sturm wartet gespannt darauf, wer sich in der zweiten Champions-League-Qualirunde durchsetzt. Denn die "Blackies" treffen in der Europa-League-Quali auf den Verlierer der Paarung. Voraussetzung: Sturm biegt zuvor den norwegischen Liga-Achten Haugesund. Die Steirer bestreiten am Donnerstag (19 Uhr) auswärts das Hinspiel. Der LASK hat sein erstes Duell in der Königsliga-Quali am 6. oder 7. August auswärts, das Rückspiel steigt am 13. August in der Stahlstadt.

(red)