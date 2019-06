3:1 in Horn! Wattens steigt in die Bundesliga auf

Geschafft! Wattens hat im Fernduell um den Titel in der 2. Liga die Nerven bewahrt. Die Tiroler feierten in der 30. Runde einen 2:1-Auswärtssieg in Horn, holten damit den Meistertitel und fixierten die Bundesliga-Rückkehr, mit zwei Zählern Vorsprung auf Ried. Der 3:1-Heimerfolg der Innviertler über die Juniors OÖ war zu wenig.

Wattens steigt auf

Durch den Abstieg von Wacker Innsbruck und dem darauffolgenden Zwangsabstieg der zweiten Mannschaft wird es keinen sportlichen Absteiger geben. Denn aus der Regionalliga Ost gibt es keinen Aufsteiger und Wr. Neustadt wird die Lizenz entzogen.

In Horn machten die Wattener früh alles klar. Svoboda köpfte die WSG schon in der sechsten Minute in Front, nickte in der 24. Minute zum 2:0 ein. Beide Treffer hatte Pranter mustergültig vorbereitet.

Die Waldviertler machten es durch den 1:2-Anschlusstreffer durch Milosevic (38.) noch einmal spannend, ehe Yeboah in der 78. Minute den 3:1-Endstand fixierte. Damit gibt es auch in der kommenden Saison einen Tiroler Verein in der Bundesliga.

Ried-Sieg zu wenig

Durch den Wattener Sieg blieb der 3:1-Heimerfolg der Rieder über die Juniors Oö bedeutungslos. Bajic (6.) und Wießmeier (27.) hatten für die Innviertler getroffen. Nach dem Anschlusstreffer durch Raguz (57.) fixierte Pecirep in der 91. Minute den Endstand. Ried hätte einen Umfaller der Tiroler gebraucht.

Lustenau-Kantersieg

Austria Lustenau feierte einen fulminanten 7:1-Kantersieg gegen Wacker Innsbruck II. Ronivaldo schnürte dabei einen lupenreinen Hattrick (13., 24., 42.). Der FAC bezwang Wr. Neustadt mit 2:1. Die Young Violets der Wiener Austria schlugen Vorwärts Steyr durch Tore von Yateke (9., 25.) und Sarkaria (81.) mit 3:2. Amstetten fertigte Kapfenberg mit 3:0 ab, Blau Weiß Linz bezwang Lafnitz mit 3:1. Liefering und Austria Klagenfurt trennten sich 1:1.

Die Ergebnisse

Horn - Wattens 1:3

Ried - Juniors OÖ 3:1

FAC - Wr. Neustadt 2:1

Vorwärts Steyr - Young Violets 2:3

Amstetten - Kapfenberg 3:0

Lafnitz - Blau Weiß Linz 1:3

Liefering - Austria Klagenfurt 1:1

Austria Lustenau - Wacker Innsbruck II 7:1

(wem)