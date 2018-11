3:4! Barcelona verliert bei Comeback von Messi

Der Superstar ist zurück – aber der Erfolg blieb beim Comeback fern! Der große FC Barcelona kassierte im Heimspiel gegen Betis Sevilla eine überraschende 3:4-Heimpleite. Da half auch ein Doppelpack von Lionel Messi nichts.

Die Katalanen liefen gegen Betis von Beginn an einem Rückstand hinterher. Firpo (20.) und Joaquin (34.) sorgten für die rasche 2:0-Führung des Underdogs. Nach Seitenwechsel Elfmeter für Barca. Messi – nach einem überstandenen Armbruch wieder zurück auf dem Feld – trat an und traf zum 1:2 (68.). Doch die Hoffnung auf die Wende war vergeblich. Betis stellte durch Lo Celso (71.) und Canales (83.) jeweils den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Zwischenzeitlich scorte Vidal (79.) das 2:3 für Barca, nach Gelb-Rot für Rakitic (81.) schnürte Messi kurz vor dem Schlusspfiff mit dem 3:4 den – letztendlich unbelohnten –Doppelpack.

Barca ist damit weiterhin auf Platz eins in der Tabelle. Doch gelingt Espanyol ein Auswärtssieg gegen den FC Sevilla, kann der Stadtrivale mit den Primera-Division-Giganten gleichziehen. Erzrivale Real Madrid kann mit einem Auswärtssieg bei Celta Vigo den Rückstand auf Messi und Co. auf vier Zähler verringern.

(heute.at)