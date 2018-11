5:2! Salzburg-Torgala, aber Aufstieg ist noch nicht fix

Salzburg-Gala in der Europa League! Mit einem 5:2 (4:0) gegen Rosenborg Trondheim feierten die „Bullen“ den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel. Auf den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde müssen sie aber vorerst noch warten, denn im Gruppe-B-Parallelspiel feierte Celtic Glasgow gegen RB Leipzig einen 2:1-Heimsieg. Leipzig ist in der Tabelle damit punktegleich mit den Schotten Zweiter, Rosenborg punkteloses Schlusslicht.

Salzburg-Torgala

Die Norweger waren für Salzburg auch nach dem 3:0 im Hinspiel kein echter Prüfstein. Minamino sorgte mit seinem ersten Europacup-Hattrick (5., 19., 45.) praktisch im Alleingang für die Entscheidung. Gulbrandsen (37.) mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 und ein Hovland-Eigentor (57.) zum 5:1 vervollständigten das Super-Resultat. Adegbenro (52.) und Jensen (62.) lieferten für die Hausherren Ergebniskosmetik.

Kein Aufbäumen

Trondheim bäumte sich gegen den Sturmlauf der Mozartstädter kaum auf, Salzburg-Goalie Walke entschärfte einen Kopfball von Söderlund (31.), Haidara klärte bei der anschließenden Ecke mit knapper Not. Auf der Gegenseite vergab Dabbur eine Topchance – er scheiterte an Rosenborg-Schlussmann Hansen (42.).

Bullen-Vollgas

Auch nach Seitenwechsel hatten die Gäste nicht genug. Das Spiel war kaum angepfiffen, als Gulbrandsen zum Jubel für das vermeintliche 5:0 abdrehte. Doch der Treffer zählte nicht, der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Dafür gab es für die Hausherren doch noch etwas zu jubeln: Adegbenro schob den Ball neben die rechte Stange zum 1:4 ein.

Eishockey-Ergebnis

Es sollte das erste von drei Toren der „Wikinger“ in Folge sein. Allerdings fälschte Hovland einen Minamino-Schuss unglücklich ins eigene Tor ab – 5:1 für Salzburg. Wenig später war es Jensen, der das 2:5 aus Sicht der Skandinavier scorte. Ein Eishockey-Ergebnis, bei dem es am Ende auch blieb.

Weil Leipzig mit 1:2 bei Celtic Glasgow verloren hat, ist der Aufstieg von Salzburg rechnerich noch nicht ganz gesichert, scheint allerdings nur mehr Formsache.





Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)