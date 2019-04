5:4! Zehn Bayern wenden die Pokal-Blamage ab

Das war knapp! Zehn Bayern haben im Viertelfinale des DFB-Pokals die große Blamage gegen Zweitligist Heidenheim (mit Nikola Dovedan) vermieden. Die Münchner gewannen ohne ÖFB-Ass David Alaba erst durch einen späten Lewandowski-Elfer mit 5:4, lagen in Unterzahl aber mit 1:2 zurück.

Rot nach Bayern-Führung

In der ausverkauften Allianz Arena waren die Münchner noch plangemäß in Führung gegangen. Goretzka köpfte in der zwölften Minute einen Kimmich-Eckball zur plangemäßen 1:0-Führung ein.

Doch dann nahm das Drama seinen Lauf. Nur eine Minute später kam Süle einen Meter vor dem Strafraum gegen Heidenheim Kapitän Schnatterer zu spät. Referee Winkmann zeigte zuerst Gelb, entschied nach dem Videobeweis aber auf Torraub und Rot (13.). Den fälligen Freistoß setzte Schnatterer an die Latte.

Heidenheim dreht das Spiel

Treffsicherer zeigte sich Glatzel in der 26. Minute, glich für den Zweitligisten per Kopf aus. Und in der 39. Minute hatte der Underdog den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Griesbeck setzte sich im Laufduell gegen Rafinha durch, legte auf den völlig freien Schnatterer quer. Und der schoss Heidenheim sensationell mit 2:1 in Front (39.).

Zehn Bayern drehen auf

Nach dem Seitenwechsel nahmen die dezimierten Münchner das Heft in die Hand. Und stellten das Ergebnis in nur drei Minuten auf den Kopf. Müller glich in der 53. Minute nach einer Lewandowski-Vorlage per Volley aus, drei Minuten später traf der Pole selbst, grätschte einen Müller-Pass zum 3:2 über die Linie (56.).

Nach dem 4:2 durch Gnabry, der eine Hummels-Verlängerung über die Linie drückte (65.), sah die Elf von Niko Kovac schon wie der sichere Sieger aus. Doch plötzlich warf der Zweitligist noch einmal alles nach vorne. In nur drei Minuten stellte Glatzer auf 4:4 (74., 77.), verwertete einen umstrittenen Elfer nach Hummels-Foul an Multhaup zum Ausgleich.

Späte Elfer-Entscheidung

In den packenden Schlussminuten spielten beide Teams auf die Entscheidung. Dovedan scheiterte in der 81. Minute an Bayern-Keeper Ulreich. Im Gegenzug spielte Busch den Ball im Strafraum mit der Hand. Den fälligen Elfmeter versenkte Lewandowski zum 5:4-Endstand (83.). Die Bayern sind nach einem Kraftakt im Halbfinale.

