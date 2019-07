50 Millionen! Premier League lockt Ex-Rapidler

Nach nur einem Jahr in Hoffenheim schafft Ex-Rapidler Joelinton den Sprung in die Premier League! Newcastle United soll für den Braslianer 50 Millionen Euro auf den Tisch legen. Der 22-Jährige wäre der Rekord-Transfer für Hoffenheim, vor zwei Jahren kickte der Brasilianer noch in Hütteldorf.

Der rasante Aufstieg von Joelinton vom Rapid-Stürmer zum absoluten Star ist unaufhaltsam. Schon im Winter wollte Newcastle den Brasilianer von Hoffenheim loseisen, damals blockte Hoffenheim ab.

Nun soll der Deal doch über die Bühne gehen. "Eine furchtbare Kante, eine brutale Maschine", schwärmte Trainer Julian Nagelsmann vom Brasilianer. Nun ist Nagelsmann Coach bei RB Leipzig, auch die Bullen sollen interessiert sein. Mit einem Angebot aus der Premier League könnten die Leipziger wohl nicht mithalten.

Bei Hoffenheim schoss "Joe" in 28 Spielen sieben Tore und legte sieben auf. Für die Hütteldorfer lief der Brasilianer 79 Mal auf, traf 21 Mal ins Schwarze und bereitete neun Treffer vor.

Brisant: Bis zum 30. Juni hätte Rapid aufgrund einer Vertragsklausel knapp vier Millionen mitgeschnitten, jetzt werden es "nur" knapp 500.000, also ein Prozent der Transfersumme.





(pip)